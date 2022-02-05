Берлин, , 10:41 — REGNUM Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер выступил за «избирательные» поставки оружия Киеву, передает 5 февраля DPA.

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«Избирательные поставки оружия на Украину помогли бы усилить эффект устрашения», — считает Кизеветтер.

По его мнению, необходима «надежная реакция ФРГ» на якобы имеющую место «угрозу Украине со стороны РФ». Так, в качестве возможных видов вооружений он назвал поставки для телекоммуникационной разведки, противотанковые технологии, приборы ночного видения, зенитные ракеты.

Ранее Suddeutsche Zeitung со ссылкой на документ в его распоряжении сообщила, что посольство Украины в Берлине направило в МИД Германии вербальную ноту с просьбой предоставить оборонительное оружие.