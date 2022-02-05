Луганск, , 10:36 — REGNUM ВСУ разместили бронетехнику в селе Клиновое недалеко от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 5 февраля сообщила Народная милиция ЛНР.

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Также отмечается, что за минувшие сутки ВСУ не открывали огонь по территории ЛНР, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в финальную фазу.

Ссылаясь на данные разведки, он отметил, что большая часть полученных Украиной из США и Великобритании ПТРК Javelin, NLAW, TOW доставлены к линии соприкосновения в Донбассе.

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