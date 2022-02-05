Москва, 5 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Не следует ожидать какого-то глобального улучшения межгосударственных отношений между Арменией и Турцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Harout Arabian Флаги Армении

«Существенного улучшения отношений быть не может, тем более, в близкой перспективе. А что касается движения к улучшению, то надо вернуться к старым подписанным Цюрихским протоколам, работать по ним. Собственно говоря, с тех ничего корневого не изменилось, как вопрос Карабаха, который находился за пределами тех протоколов, так и должен находиться дальше. Что касается вопроса геноцида, то здесь Армения, конечно, может идти на некоторые уступки в признании геноцида. Но размах и возможности этих уступок тоже не безграничны. И слишком серьёзные, слишком большие уступки могут очень сильно ослабить действующее армянское руководство, что, в общем-то, не находится в интересах той же самой Турции», — сказал эксперт.

Напомним, что Цюрихские протоколы, подписанные 10 октября 2009 года министрами иностранных дел Турции и Армении предусматривали начало процесса нормализации отношений между двумя странами. Однако затем обе стороны денонсировали дотигнутые соглашения.