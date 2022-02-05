Ростов-на-Дону, , 10:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону рушится доходный дом Максимова, построенный в 1899 году. О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.

Объект культурного наследия разваливается Onf.ru

«Дом Максимова (его ещё называют домом с ангелами) на улице Московской 72 начал разрушаться. Днём 4 февраля упало много осколков, побило машины. Даже досталось одной бабушке — камень попал в плечо. Она пришла в себя и смогла уйти своими силами», — поделился подписчик паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону пока только началась работа над подготовкой проекта реставрации знаменитого дома с ангелами на улице Московской. Работы по разработке проектно-сметной документации планируется завершить в первом полугодии 2023 года.

В здании после реконструкции предполагается создать музей истории города. Дом с ангелами, как его называют горожане, упоминается в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и является объектом культурного наследия.

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