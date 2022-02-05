Детройт, США, , 10:30 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» обыграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джейсон Тейтум в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» (сс) Keith Allison

Игра прошла на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась победой гостей со счетом 93:102.

Самым результативном игроком встречи стал легкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 24 очками и девятью подборами.

В составе «Детройта» наиболее результативным оказался защитник Хамиду Диалло, который оформил в матче дабл-дабл с 21 очком и 14 подборами.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 7 февраля на выезде встретится с командой «Орландо Мэджик», а «Детройт» днем ранее также в гостях сыграет с кубом «Миннесота Тимбервулвз».