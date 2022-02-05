Нью-Дели, , 10:25 — REGNUM Строительство Китаем моста на озере Пангонг Цо ведется на «незаконно оккупированной территории». Об этом заявил премьер-министр Индии, пишет Hindustan Times.

Нарендра Моди заявил парламенту, что мост, построенный Китаем на озере, расположен в районах, находящихся под «незаконной оккупацией», и уточнил, что Китай оккупировал эту территорию в 1962 г.

Он считает, что другие страны должны уважать территориальную целостность Индии, передает ИА Красная Весна.

Народно-освободительная армия Китая строит мост у северного берега озера, где две его части находятся примерно в 500 м друг от друга. После завершения строительства мост сократит расстояние между позициями китайских войск на северном берегу и их базы.