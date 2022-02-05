Горно-Алтайск, , 10:22 — REGNUM В Республике Алтай продолжается рост заболеваемости ОРВИ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю зарегистрировано 2981 случай заболевания.

Грипп Ponchikov.net

На предыдущей неделе за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 1925 человек.

«Среди детей зафиксировано 1213 обращения по поводу ОРВИ (3 неделя — 1064), рост в 1,1 раза. Госпитализированы с признаками ОРВИ и гриппа 21 человек, в том числе 10 детей», — отметили в управлении.

У 86 пациентов диагностирована внебольничная пневмония, в том числе у трёх детей до 14 лет. Скончались за неделю шесть пациентов.