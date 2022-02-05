Москва, , 10:18 — REGNUM Средняя цена билета в кинотеатрах России по итогам января 2022 года впервые превысила отметку в 323 рубля. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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По данным портала, в первый месяц 2022 года средняя цена билета в российских кинотеатрах выросла на 13,2% в годовом исчислении, достигнув 323,7 рубля. По итогам 2021 года средняя стоимость билета составила 278 рублей.

Годом ранее билеты на киносеансы в России продавались по средней цене в 264 рубля. В 2019, 2018 и 2017 годах этот показатель составлял 257 рублей, 252 рубля и 261 рубль соответственно.

Рост стоимости билетов в 2021 году объясняется ускорением инфляции, последствиями эпидемиологических ограничений и другими экономическими факторами. Прогнозируется, что в феврале 2022 года цены на билеты снизятся в сравнении с пиковыми январскими значениями. При этом ожидается, что в среднем в текущем году средняя цена на билеты в отечественных кинотеатрах не опустится ниже 300 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидером по сборам в российских кинотеатрах в 2021 году стал кинокомикс «Веном-2», заработавший в отечественном прокате более 2,3 млрд рублей.

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