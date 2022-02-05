Москва, 5 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Средняя цена билета в кинотеатр в России достигла рекордных 323,7 рубля. Об этом сказано в «Бюллетене кинопрокатчика».

Александра Просвирникова ИА REGNUM Московские кинотеатры после снятия ограничений

Рост средней стоимости билета в кино в России ускоряется с каждым годом. По итогам января установлен исторический рекорд — средняя цена билета в кино выросла до 323,7 рубля. По сравнению с январем 2021 года цена выросла на 13,2% (в прошлом январе средняя цена составляла 285,9 рубля). При этом рост средней цены билета в кино в январе 2021 года к январю 2020 года был только 8,2%.

Основная причина роста цен на билеты в кино — это продолжающиеся антиковидные ограничения. Во многих регионах до сих пор действует бесполезная система QR-кодов, а также сохраняется ограничение по заполняемости кинозалов. Кинотеатры как могли долго сдерживали рост цен, но они не могут себе позволить долго работать за гранью рентабельности.

Кроме того, кинотеатры вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, чтобы выдержать конкуренцию с другими отраслями. Из-за падения курса рубля дорожает оборудование для кинопроката.