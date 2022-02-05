Лас-Вегас, США, , 10:16 — REGNUM Российский голкипера хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» Андрей Василевский и голкипер команды «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл стали победителями конкурса вратарей на серию сейвов на мастер-шоу в рамках Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Лас-Вегасе. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Василевский (сс) Michael Miller

Оба голкипера смогли отразить по девять буллитов подряд, который пробивали хоккеисты сборной Столичного дивизиона НХЛ.

При этом вратари команды Тихоокеанского дивизиона НХЛ Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс») и Джон Гибсон («Анахайм Дакс»), а также голкиперы Центрального дивизиона Кэм Талбот («Миннесота Уайлд») и финн Юусе Сароса («Нэшвилл Предаторз»), смогли отразить по три подряд броска.

Также лучшие серии сейвов голкиперов команды Столичного дивизиона датчанин Фредрика Андерсена («Каролина Харрикейнз») и Тристана Джарри («Питтсбург Пингвинз») составили по два буллита подряд.