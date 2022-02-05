Москва, , 10:16 — REGNUM Самый большой и мощный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» планируют использовать как пассажирское судно, сообщили в пресс-службе ФГУП «Росморпорт».

"После проведения работ по дооборудованию в символе класса ледокола «Виктор Черномырдин» будет указана характеристика «Passenger ship», и появится возможность перевозки пассажиров в количестве 93 человек» — отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Предполагается, что ледокол будут использовать для совершения арктических круизов.

Ранее сообщалось, что команда современных путешественников и технических специалистов намерена отыскать кораль британского полярного исследователя Эрнста Шеклтона «Эндьюранс», который затерялся во время участия в Имперской трансантарктической экспедиции.

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