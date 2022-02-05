Курган, , 10:10 — REGNUM В Курганской области предпринимателя отдали под суд за отравление 127 человек. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Отравление

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Женщине вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил. По данным следствия, летом 2020 года она оказывала населению услуги в сфере общественного питания и допустила такое нарушение. Результатом стало почти 130 отравившихся людей.

Обвинительное заключение уже утверждено первым заместителем прокурора Курганской области. Гражданке грозит до двух лет колонии.