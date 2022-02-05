с. Бильчир, , 10:10 — REGNUM Прокуратура Иркутской области сегодня, 5 февраля, сообщает подробности ДТП со смертельным исходом, которое произошло накануне вечером возле села Бильчир Осинского района.

Скорая помощь Artem Svetlov

Автомобиль УАЗ скорой медицинской помощи столкнулся с перевозившим гравий грузовиком Shacman. От удара неотложка съехала с трассы.

«С различными травмами в больницу доставили водителя, фельдшера, а также пациента», — сообщили в пресс-службах ГУ МВД и прокуратуры по Иркутской области. После доставления в медицинское учреждение пациент — 33-летний житель Осинского района скончался. Причины произошедшего устанавливаются. По данному факту прокуратурой Осинского района организована проверка исполнения законодательства об оказании скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Осинская районная больница».

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Куйбышевского района Иркутска объявила о проведении проверки по факту ДТП с участием общественного транспорта.

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