Омск, , 10:09 — REGNUM В Омске в поддержку сборной России на Олимпийских играх в Пекине растянули 20-метровый российский флаг. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Флаг России в Омске Правительство Омской области

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Как отмечается, в акции приняли участие омские спортсмены, а также выпускники Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. На площади перед главным корпусом вуза также появились символы предыдущей Олимпиады — Чебурашка, Заяц, Медведь и Леопард.

«Для нас Олимпийский игры — это самое значимое спортивное событие на планете. Впрочем, как и для всех жителей. Мы очень горды каждым из наших ребят. Мы уверены, что все они выступят очень достойно. Насколько им удастся вернуться с медалями? Покажет время», — отметил ректора Олег Шалаев.

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