Берлин, , 10:08 — REGNUM Германский таблоид Bild в лучших традициях антироссийской пропаганды публикует «план Путина», который якобы готовится и будет реализован после того, как Россия одержит военную победу над Украиной.

Тамби Владимир Александрович. Карта СССР. 1940-50-е Тамби Владимир Александрович. Карта СССР. 1940-50-е

Напомним, что западные СМИ несколько месяцев старательно раздувают антироссийскую истерию и внедряют в западное общество тезис, что Россия непременно нападёт на Украину. Германский таблоид Bild, ссылаясь на некие разведданные, публикует очередной бредовый набор пунктов, которые якобы реализует Россия, когда нападёт на Украину.

В издании не сомневаются, что российская армия одержит победу над украинской в полевых сражениях, но после этого этапа российские вооружённые силы начнут «осаду» украинских городов, в которых, в свою очередь, активизируются внедренные разведывательные ячейки и лояльные Путину политики. Им поручено установить в городах «прорусскую власть», которая впоследствии договорилась бы о капитуляции «русским оккупантам». Эта тактика будет использоваться русскими до тех пор, пока все украинские крупные города «мирно» не перейдут под российский контроль.

После того, как военный контроль над Украиной будет установлен, российские силы инициируют созыв «Народной рады», которая упразднит «настоящую» Верховную Раду. В свою очередь из «Народной рады» возникнет «запасное правительство», которое будет править Украиной и контролироваться из Москвы.

Все эти процессы якобы будут сопровождаться интенсивной пропагандистской кампанией, которую будут вести российские СМИ, в том числе и на Западе. Кампания будет прологом к интенсивной «русификации» Украины.

Bild утверждает, что задача у украинского марионеточного правительства будет только одна: сломить миллионы украинцев, которые якобы будут сопротивляться «российской оккупации». Будет введено чрезвычайное положение, созданы фильтрационные лагеря для «несогласных» украинцев, списки которых уже подготовлены.

Менее протестная часть населения Украины будет подавлена многочисленными и зловещими спецслужбами, которые будут созданы по образцу российских. Примером для подражания может служить подавление «демократического движения» после «украденных выборов» в Белоруссии в 2020 году.

Весь этот план преследует одну цель: создать новое «Союзное государство». После того, как марионеточный режим на Украине будет создан, проведеут референдум о вхождении Украины в состав России. Таким образом, целью Путина будет создание «союзного государства» из современной Украины, Белоруссии и России с местными марионеточными режимами по советскому образцу и централизованным управлением из Москвы.

Bild утверждает, что атака России на Украину практически неминуема и начнется в феврале. Не позднее марта так уж точно. Если, конечно, Путин не передумает.