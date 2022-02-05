Ростов-на-Дону, 5 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону проводится проверка по факту обнаружения троих умерших мужчин в одной из квартир на улице Мечникова. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

О случившемся стало известно от хозяйки квартиры, которая сдала помещение в аренду. На её звонки квартиросъёмщики не отвечали. Дверь квартиры была заперта изнутри.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Ростове-на-Дону была организована доследственная проверка по факту смерти супружеской пары. Признаков насильственной смерти также обнаружено не было. Вместе с телами родителей сутки провели двое детей.