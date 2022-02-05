Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Bloomberg выпустило на своем сайте заголовок о «вторжении» РФ на Украину, затем признало ошибку и удалило его.

«Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок «РФ вторгается на Украину» был непреднамеренно опубликован … на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — отмечается в сообщении.

Ошибочный заголовок убрали.

Ранее Bloomberg сообщало, что в случае введения серьезных санкций против экспорта нефти и газа из РФ, что является маловероятным, потери Европы будут гораздо большими, чем потери РФ.

При этом уточняется, что при введении указанных санкций Европе нужно будет компенсировать потери порядка 2,4 млн баррелей в сутки (средний уровень 2021 г.) высокосернистой нефти из РФ (без учета углеводородов из Казахстана).

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