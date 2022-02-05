Москва, , 09:56 — REGNUM Воспевание последнего российского царя как святого, вызывает вопросы. Непонятно, какие же качества Николая II прославляются: его неспособность руководить, которая привела Россию к революциям, или мягкость, приведшая всю его семью в подвал Ипатьевского дома, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM преподаватель геодезии Игорь Горяинов.

Карикатура на Николая II после Кровавого воскресенья

«Правление Николая II — это история несоответствия занимаемой должности и кризис системы передачи власти. На протяжении истории все формальные атрибуты подчеркивали доминирующее положение царей, полный их контроль над ситуацией. Глава государства повелевал, подданные слушались. С Николаем II мы видим обратное. Он привык слушаться, а не повелевать», — смотрит на проблему краха империи через призму личных качеств государя собеседник.

И полагает, что преступления так называемого «царизма» времён правления Николая Романова — это производные его слабохарактерности и безотказности.

«В детстве Николай Второй был послушным сыном, во всём старался слушаться маменьку и не огорчать её, — продолжает собеседник, — Став взрослым, он был семейным, добрым, деликатным и послушным. Странные качества для главы государства. После давки на Ходынском поле ему неудобно было отказать в ужине французскому послу. Вдруг он огорчится? Потом на станции «Дно» его попросили отречься от престола. Тоже было неудобно отказать. Потом его попросили спуститься в подвал вместе с семьей для коллективной фотографии… Самое главное качество управленца — лидерство в команде. Руководитель не обязан быть компетентным во всех вопросах или работать больше всех. Он должен быть ядром, центром принятия решений».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте исполнится 105 лет со дня отречения Николая II от престола, а в апреле отмечается 110 лет с момента Ленского расстрела, в результате которого от пуль правительственных войск погибли, по разным оценкам, от 150 до 270 человек. И канонизация царской семьи в 2000 году, и Николая Второго в том числе, как страстотерпца, вызывает вопросы среди православных верующих.

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