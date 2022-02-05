Токио, , 09:56 — REGNUM Уведомление о проведении военных учений в районе южной части Курильских островов, которые стартуют 7 февраля, получила Япония от РФ, передает Sankei.

Ракетные учения пройдут в обширной зоне к востоку от Хоккайдо, включающей Курилы и пролив Лаперуза.

В Японии 7 февраля отмечается так называемый День северных территорий. Японская сторона, по данным издания, выразила по дипканалам протест российской стороне в связи с проведением военных мероприятий, передает ИА Красная Весна.