Ростов-на-Дону, 5 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Ростовской области в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Согласно прогнозу синоптиков, с 5 по 7 февраля на Дону выпадет мокрый снег и снег. В ночные и утренние часы ожидается гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица.

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и соблюдать осторожность.