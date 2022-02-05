Иркутск, , 09:54 — REGNUM Прокуратура Куйбышевского района Иркутска объявила о проведении проверки по факту ДТП с участием общественного транспорта. По данным пресс-службы надзорного ведомства инцидент случился утром, 5 февраля, на улице Шевцова.

ДТП Pravovoyicentr.ru

«Произошло столкновение автомобиля и маршрутного автобуса, двигавшегося по маршруту №27. Пассажиры за скорой медицинской помощью не обращались. Причины произошедшего устанавливаются», — пояснили в прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ГИБДД обеспокоены увеличением случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей в Иркутской области. Только18 января, в регионе произошло шесть аварий, в которых семеро несовершеннолетних получили травмы.

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