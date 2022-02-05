Красноярск, 5 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании у зампреда правительства РФ Александра Новака выразил заинтересованность региона в газификации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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По словам главы региона, в перспективе объём потребления газа крупными красноярскими компаниями и местными жителями может достигать 11 млрд кубометров в год. Это позволяет рассматривать края в качестве конкурентоспособного потребителя.

«Александр Новак сообщил, что вопрос газификации Красноярского края находится в фокусе внимания федеральных властей, которым с субъектами РФ поручено актуализировать схему газоснабжения весной 2022 года», — добавили в правительстве.