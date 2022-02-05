Вашингтон, 5 февраля 2022, 09:53 — REGNUM Единственным средством против гиперзвукового оружия в США является противоракета Standard Missile 6 SM-6, заявил Джон Хилл — вице-адмирал ВМС США, передает The Drive.
«Вся идея в том, чтобы справиться с маневром на высокой скорости. SM-6 действительно единственная гиперзвуковая оборона в стране», — признался вице-адмирал, передает ИА Красная Весна.
Сейчас на вооружении ВМС США стоит две модификации такой ракеты — Block I и Block IA. III модификация — Block IB — в разработке.
Ракета способна развивать скорость боле 5-ти чисел Маха. Однако уступает в маневренности гиперзвуковому оружию и может оказаться неэффективной против определенного типа такого вооружения.