Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Единственным средством против гиперзвукового оружия в США является противоракета Standard Missile 6 SM-6, заявил Джон Хилл — вице-адмирал ВМС США, передает The Drive.

«Вся идея в том, чтобы справиться с маневром на высокой скорости. SM-6 действительно единственная гиперзвуковая оборона в стране», — признался вице-адмирал, передает ИА Красная Весна.

Сейчас на вооружении ВМС США стоит две модификации такой ракеты — Block I и Block IA. III модификация — Block IB — в разработке.

Ракета способна развивать скорость боле 5-ти чисел Маха. Однако уступает в маневренности гиперзвуковому оружию и может оказаться неэффективной против определенного типа такого вооружения.