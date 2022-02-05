Семикаракорский район, , 09:51 — REGNUM В Семикаракорском районе Ростовской области сгорела баня. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

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Пожар вспыхнул примерно в 16:15 мск 4 февраля на улице Зелёная в посёлке Вершинный. Огнеборцы справились с возгоранием в течение получаса. Площадь пожара составила 12 кв.метров. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте пожара работали восемь человек и две единицы техники. Причины возникновения пожара устанавливаются.