Семикаракорский район, 5 февраля 2022, 09:51 — REGNUM В Семикаракорском районе Ростовской области сгорела баня. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.
Пожар вспыхнул примерно в 16:15 мск 4 февраля на улице Зелёная в посёлке Вершинный. Огнеборцы справились с возгоранием в течение получаса. Площадь пожара составила 12 кв.метров. В результате происшествия никто не пострадал.
На месте пожара работали восемь человек и две единицы техники. Причины возникновения пожара устанавливаются.