Москва, 5 февраля 2022, 09:50 — REGNUM Лидером по числу проданных новых автомобилей на российском рынке по итогам января 2022 года стала модель Rio южнокорейской марки Kia. Об этом свидетельствует отчёт Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В январе 2022 года в России продано 91,7 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 3,7% меньше показателей того же месяца 2021 года. Самыми популярными брендами на российском рынке стали отечественная марка Lada и южнокорейские Kia и Hyundai.
Среди конкретных моделей авто лидером по продажам стал седан Kia Rio, реализованный в количестве 6,2 тыс. единиц. Второе и третьем место по продажам заняли две модели Lada: Vesta (5,95 тыс.) и Granta (5,2 тыс.).
Замкнули пятёрку две модели южнокорейской марки Hyundai: Solaris (4,9 тыс.) и Creta (4,15 тыс.). В десятку самых продаваемых моделей также вошли Renault Duster (3 тыс.), Toyota Rav 4 (2,8 тыс.), Lada Niva (2,55 тыс.) и Largus VP (2,2 тыс.), Volkswagen Polo (2,16 тыс.).
Лидером по продажам среди лёгких коммерческих автомобилей по итогам января 2022 года осталась «Газель». В тройку самых продаваемых моделей вошли также Ford Transit и Lada Largus VU.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года самыми продаваемыми марками автомобилей в России стали Lada Vesta и Granta.
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