Москва, 5 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Лидером по числу проданных новых автомобилей на российском рынке по итогам января 2022 года стала модель Rio южнокорейской марки Kia. Об этом свидетельствует отчёт Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

RL GNZLZ Kia Rio

В январе 2022 года в России продано 91,7 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 3,7% меньше показателей того же месяца 2021 года. Самыми популярными брендами на российском рынке стали отечественная марка Lada и южнокорейские Kia и Hyundai.

Среди конкретных моделей авто лидером по продажам стал седан Kia Rio, реализованный в количестве 6,2 тыс. единиц. Второе и третьем место по продажам заняли две модели Lada: Vesta (5,95 тыс.) и Granta (5,2 тыс.).

Замкнули пятёрку две модели южнокорейской марки Hyundai: Solaris (4,9 тыс.) и Creta (4,15 тыс.). В десятку самых продаваемых моделей также вошли Renault Duster (3 тыс.), Toyota Rav 4 (2,8 тыс.), Lada Niva (2,55 тыс.) и Largus VP (2,2 тыс.), Volkswagen Polo (2,16 тыс.).

Лидером по продажам среди лёгких коммерческих автомобилей по итогам января 2022 года осталась «Газель». В тройку самых продаваемых моделей вошли также Ford Transit и Lada Largus VU.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года самыми продаваемыми марками автомобилей в России стали Lada Vesta и Granta.