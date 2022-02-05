Березники, Пермский край, , 09:49 — REGNUM В городе Березники Пермского края задержали убийцу 85-летнего мужчины. Преступление было совершено 20 января, сообщает краевое управление СКР.

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По данным следователей, он явился в квартиру к своему знакомому и учинил ссору. В ходе конфликта гость до смерти избил пожилого человека и сбежал.

Преступление было совершено в условиях неочевидности. Тем не менее злоумышленник был установлен и задержан. Он признал свою вину. Сейчас ему уже предъявили обвинение и отправили в СИЗО.