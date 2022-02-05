Вашингтон, , 09:47 — REGNUM В марте астероид 138 971 (2001 CB21) приблизится к Земле, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Диаметр космического тела — около 1,3 км или 4265 футов, он в 4 раза выше Эйфелевой башни. Ожидается, что астероид пролетит вблизи планеты около 11:00 мск 4 марта. Он двигается со скоростью 43 тыс. км/ч.

NASA определило его как «потенциально опасный». Ученые уверены, что в обозримом будущем он с Землей не столкнется, передает Newsweek.

Впервые 2001 CB21 был обнаружен астрономом из Италии Джанлукой Маси.

17 января обсерватория Цзыцзиньшань при Китайской академии наук сообщила, что астероид размером в половину футбольного поля должен пролететь вблизи Земли в феврале, не представляя угрозы.

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