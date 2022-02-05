Чаинский район, Томская область, 5 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Чаинском районе Томской области угонщик пытался сбежать от правоохранителей на гусеничном тракторе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, к сотрудникам ГИБДД обратились граждане, сообщив о нетрезвом водителе.

УМВД по Томской области Угнанный трактор. Томская область

По указанному адресу инспекторы увидели двигающийся трактор Т-170, после чего потребовали остановиться с помощью громкоговорителя. Однако водитель вместе этого свернул на обочину и попытался скрыться по бездорожью.

«Сориентировавшись, полицейские объехали бездорожную местность и выехали на улицу, где увидели остановившийся трактор, водитель которого вышел и попытался скрыться, но был задержан», — отметили в управлении.

Выяснилось, что водитель 1995 года рождения был пьян, а трактор он угнал час назад из гаражного бокса в селе Подгорное, чтобы поехать за алкоголем — в кабине были найдены две купленные им в магазине бутылки водки. Возбуждено уголовное дело по факту угона, мужчина отпущен домой под подписку о невыезде.