Иркутск, , 09:46 — REGNUM Прокуратура Иркутской области проведя анализ эффективности работы администрации областного центра по обращению с животными бездомными животными в 2021 год, выявила нарушения.

Собака за забором (сс) Osvaldo Florez

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, это привело к ненадлежащему отлову безнадзорных животных и стало причиной многочисленных фактов нападения бродячих собак на горожан.

«В целях устранения выявленных нарушений и корректировки проводимой администрацией города Иркутска работы на данном направлении прокуратурой мэру города Иркутска внесено представление», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Забайкальском крае из-за угрозы нападения безнадзорных собак с 5 февраля начал действовать режим повышенной готовности. В конце января в Домне стая собак загрызла 7-летнюю девочку.

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