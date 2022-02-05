Лас-Вегас, США, , 09:44 — REGNUM В следующем сезоне несколько матчей регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут проведены в Чехии и Финляндии. Об этом 5 февраля сообщил на пресс-конференции перед началом звездного уик-энда НХЛ в Лас-Вегасе комиссар лиги Гэри Беттмэн.

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Кроме того, комиссар НХЛ отметил, что также лига намерена провести несколько предсезонных матчей в Швейцарии и Германии, уточнив, что информация о матчах лиги в Европе будет известна позднее.

Также Беттмэн рассказал, что матч «Зимней классики» НХЛ в 2023 году, которые по традиции проходят на открытом воздухе, состоятся на бейсбольном стадионе Fenway Park в Бостоне. Соперник клуба «Бостон Брюинз» и дата, когда будет проведен такой матч, также будут уточнены позднее.

Отметим, НХЛ проводит свои матчи за пределами США и Канады с 1997 года, и они за это время проходили в Стокгольме, Хельсинки, Праге, Лондоне, Берлине, Гетеборге, Токио и Сайтаме.