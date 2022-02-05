Пермь, 5 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В управлении СУКР по Пермскому краю назначен и.о. руководителя. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

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Этот пост занял генерал-майор юстиции Валерий Сафонов. Такое решение принял глава СКР Александр Бастрыкин. К исполнению обязанностей Сфонов приступил 4 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделение возглавлял Сергей Сарапульцев. Осенью 2021 года он покончил с собой.