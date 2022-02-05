Амстердам, 5 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Поражение мужской сборной Украины по мини-футболу от национальной команды России в полуфинальном матче чемпионата Европы по этому виду спорта, который проходил в Амстердаме, прокомментировал главный тренер украинской команды Александр Косенко. Его слова 5 февраля приводит официальный сайт Ассоциации футзала Украины.

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«Хочу отдельно поблагодарить своих игроков. Ребята выложились на все сто и отдали все свои силы для достижения результата. Я горжусь игроками, которые очень хорошо смотрятся на протяжении всего чемпионата. Эта встреча не является исключением», — сказал он.

Также Косенко отметил, что его подопечные в матче с российским спортсменами показали максимум возможностей и потом теперь им, по его мнению, необходимо отдохнуть перед матчем за третьем место.

Отметим, ранее сборная России по мини-футболу переиграла украинцев в матче полуфинала европейского первенства со счетом 3:2.