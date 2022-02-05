Новосибирск, 5 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Основными приоритетами в работе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска на ближайшие годы должны стать обновление подвижного состава, оптимизация маршрутов и замена поездов метрополитена. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

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«Основная задача транспортного комплекса города — развитие общественного транспорта. Мы стараемся решать её по мере своих возможностей и при поддержке вышестоящих бюджетов, — сказал Локоть.

По его данным, в июне 2021 года в эксплуатацию были введены 40 новых НЕФАЗов. При поддержке регионального правительства закуплено 150 новых газомоторных автобусов марок «НЕФАЗ» и «Вектор» — уже поступили 100 машин, остальные придут во втором квартале 2022 года. На маршрутные линии сейчас выведены 34 автобуса, оставшийся транспорт выйдет до конца февраля.