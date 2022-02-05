Пекин, 5 февраля 2022, 09:33 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Казахстан с визитом осенью 2022 года. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба президента Казахстана.
Ранее сообщало, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продлилась более 2,5 часов. Беседа проходила за рабочим обедом в государственной резиденции.
Перед этим лидеры стран участвовали в двухсторонних переговорах в составе российской и китайской делегаций.
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