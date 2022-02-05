История вопроса

В 2013 году Китай провозгласил стратегическую инициативу «Один пояс – один путь», которая представляет собой не только логистические маршруты в Европу, но также экономическое сообщество стран Азии. В рамках данного проекта в страны Туркестана (или Центральной Азии) из Китая пришли десятки миллиардов долларов инвестиций.

Китай строит в странах региона дороги, трубопроводы, порты, железнодорожные ветки, вкладывает средства в промышленность и сельское хозяйство. В соответствии с принятым в Китае подходом, китайские инвестиции в страны региона жёстко связаны с необходимостью закупки китайского оборудования, привлечения китайских подрядчиков и в значительной степени использованию рабочей силы из Китая. Наибольший интерес китайские инвесторы проявляют к разработке месторождений полезных ископаемых. Прежде всего их интересуют Казахстан и Туркмения, богатые полезными ископаемыми.

Страны региона, считающиеся плохими заёмщиками у западных стран и международных организаций, охотно берут кредиты у Китая и уже в значительной степени зависят от них. Без китайского кредитования уже невозможно поддержание социальной сферы. Задолженность стран Туркестана перед Китаем растёт, и уже очевидно, что через несколько лет более всей половины долгов государств региона будут китайскими.

Вслед за крупным китайским бизнесом в страны региона приходит мелкий бизнес и миграция, а за ними – культурная экспансия. Количество китайских рабочих исчисляется сотнями тысяч. Всё чаще для нахождения работы местным жителям требуется знание китайского языка.

Уже сейчас в странах региона китайцами контролируется до трети всех точек общепита, около трети объёма сельхозпроизводства и до четверти строительства. В Китай направляются не только полезные ископаемые, но также и вода из рек и озёр. Зависимое положение стран Туркестана уже привело к передаче значительных территорий под юрисдикцию Китая и месторождений полезных ископаемых в аренду.

