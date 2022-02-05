Вашингтон, 5 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Помощник государственного секретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк считает, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе своих переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным должен был побудить последнего к дипломатическому урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом Критенбринк заявил в ходе специального брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По словам представителя Госдепа, глава Китая в ходе переговоров с Путиным, который приехал в Пекин по случаю открытия XXIV зимних Олимпийский игр, должен был побудить российского лидера занятся дипломатическим урегулированием конфликта в Донбассе.

«Это именно то, чего мировое сообщество ожидает от ответственных стран», — подчеркнул Критенбринк.

При этом он отметил, что выпущенное совместное заявление Си Цзиньпина и Владимира Путина лишний раз свидетельствует, что Россия и Китай рассчитывают на дальнейшее сближение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин посетил Пекин, где он принял участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, а также провел переговоры с председателем КНр Си Цзиньпином.

В совместном заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров сказано, что Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах. Также Москва и Пекин будут вместе действовать против тех сил, которые под каким бы то ни было предлогом вмешиваются во внутренние дела суверенных стран. Обе страны выступили против «цветных революций».