Южно-Сахалинск, , 09:28 — REGNUM В Сахалинской области в результате схода лавины погиб один человек. СК РФ по региону начал расследование.

Отмечается, что рабочие осуществляли демонтаж водопроводной трубы на территории одного из угледобывающих предприятий.

Заведено дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

На место выехал и.о. руководителя СО по г. Углегорск СУ, а также, следственно-оперативная группа, отмечается в сообщении СК.

Следователи дадут оценку действиям лиц, отвечающих за проведение работ и безопасность.

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