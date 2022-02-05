Чита, 5 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 5 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 106 678 (+1003 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Вместе с тем 95 022 пациента (+444 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2383 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 70 находятся в тяжёлом состоянии (-12 за сутки), 20 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за последние сутки).

Читайте также: В Забайкалье растёт число тяжелобольных пациентов с COVID-19