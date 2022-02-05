Омск, , 09:25 — REGNUM В Омской области избрана мера пресечения предпринимателю Дмитрию Шестакову, которого обвиняют в даче взятки высокопоставленному чиновнику. Мужчина заключён под стражу на два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, он заплатил замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства области Владимиру Сычёву более 1,5 млн рублей в качестве взятки за покровительство.

«Шестаков обвиняется в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, характер и обстоятельства которого позволяют сделать вывод о том, что он, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию, оказать воздействие на свидетелей и скрыться от органов следствия и суда», — объяснили решение суда в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 февраля, чиновник также был взят под стражу.

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