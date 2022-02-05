Новосибирск, 5 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Новосибирске вынесен приговор генеральному директору Восточной мостостроительной компании — по делу о невыплате заработной платы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Ника Егорова Зарплата

Выяснилось, что он с сентября 2019 года по март 2020 года не выплатил зарплату и другие выплаты — на общую сумму более 46 миллионов рублей — не менее чем 204 работникам. При этом на расчётных счетах компании деньги были, но шли они на оплату услуг и расчёты с контрагентами.

Отмечается, что в настоящее время он частично возместил финансовый ущерб сотрудникам.

Суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.