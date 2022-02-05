Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Американская сторона попросила российских партнёров по Международной космической станции снизить орбиту МКС на несколько километров на постоянной основе. Об этом рассказал ТАСС 5 февраля начальник отдела баллистики ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин.

МКС NASA

Муртазин объяснил, что снижение орбиты позволит американским специалистам создать условия для проведения их экспериментов на станции. Он добавил, что запрашиваемая высота орбиты сможет поддерживаться вплоть до принятия решения о затоплении станции.

«Теперь будем летать не на орбите 419 км, а на 3 км меньше — 416 км», — подытожил начальник отдела баллистики РКК «Энергия».

Международная космическая станция эксплуатируется с конца 1998 года. Согласованный срок эксплуатации истекает в 2024 году. Участники проекта рассматривают возможность продления срока работы станции до 2028 или 2030 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре глава американского аэрокосмического агентства NASA Билл Нельсон заявил, что администрация президента США Джозефа Байдена рассчитывает продлить срок эксплуатации МКС до 2030 года.

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