Владивосток, , 09:20 — REGNUM Палубные поисково-спасательные вертолёты Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провели ледовую разведку пролива Лаперуза, соединяющего Японское и Охотское моря. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Целью выполненного вертолётчиками задания являлось уточнение сложившейся в районе сложной ледовой обстановки для определения оптимального маршрута движения отряда боевых кораблей ТОФ через проливную зону.

пресс-служба Минобороны РФ «Экипажи вертолётов оценивают состояние льда на участках планируемого перехода, выявляя безопасные маршруты движения, и определяют оптимальные направления преодоления ледовых полей».

Результаты ледовой разведки корабли и суда ТОФ ожидали на безопасной стоянке, организованной на незащищённом рейде. Усиленный контроль за водной поверхностью на время стоянки проводили бойцы подразделения противоподводно-диверсионной обороны, проводившие регулярное профилактическое гранатометание. Корабли отряда пополнили от танкеров запасы воды и топлива, а также провели дополнительные учения по организации ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, для проведения плановых военно-морских учений со стрельбами на полигонах боевой подготовки в акватории Японского и Охотского морей вышли около 20 кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России. В их числе — фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев», корабль управления «Маршал Крылов», корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера.

Читайте ранее в этом сюжете: Корабли Тихоокеанского флота проведут учения со стрельбами