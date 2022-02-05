Москва, , 09:18 — REGNUM В ряде консервов может быть добавка, способная спровоцировать серьезные заболевания, включая онкологические. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Консервы можно поделить на 2 типа: домашнего приготовления и промышленного. Оба варианта могут представлять опасность при регулярном употреблении, считает она.

«В консервах много соли… Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме и может спровоцировать повышение давления у людей, которые к этому склонны», — сказала диетолог в интервью Sputnik.

Она добавила, что если домашние консерванты достаточно безобидны, то в промышленные, как правило, добавляют бензоат натрия. Именно подобные консервы могут вызвать развитие онкологического заболевания, заключила диетолог.

Ранее диетолог Элеана Кайданян рассказала, что добавление в кофе большого количества сливок или молока несет вред людям с высоким уровнем холестерина в крови.

По ее словам, на уровень холестерина влияет то, какие жиры человек потребляет. Так, насыщенные жиры, содержащиеся в т.ч. в сливочном масле, колбасе и жареной пище, вредны для здоровья.

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