Берлин, , 09:17 — REGNUM Берлинский футбольный клуб «Герта» сыграл с ничейным результатом с командой «Бохум» в матче 21-го тура чемпионата Германии. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра проходила на поле стадиона «Олимпиаштадион» в Берлине и закончилась вничью со счетом 1:1.

На гол турецкого нападающего берлинцев Исака Бельфодиля (23-я минута), гости ответили забитым мячом в исполнении форварда Себастьяна Полтера (48-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Герты» стало 23 очка, что позволяет клубу находиться на двенадцатом месте турнирной таблицы немецкой Бундеслиги. У «Бохума» 25 очков и одиннадцатая позиция.