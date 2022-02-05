Кемерово, , 09:13 — REGNUM Очистные сооружения Крапивинской ГЭС будут защищать Томь от загрязнений. Об этом рассказала доцент кафедры техносферной безопасности Кемеровского государственного университета Алена Горелкина.

ГЭС Chintohere

По её словам, качество воды в реке Томь обусловливается несколькими факторами, в том числе антропогенным воздействием. При этом, подчёркивает она, нельзя сводить на нет и природные факторы.

«Мы должны рассматривать в первую очередь участок выше Крапивинского гидроузла — здесь в первую очередь формируется состав воды именно различными фоновыми факторами и природными факторами. В период строительства изменения и колебания гидрохимических показателей возможны. При выходе в штатный режим эксплуатации гидроузла нужно отметить, что участок реки выше гидроузла будет иметь состав, схожий с фоновым. Особых колебаний не прогнозируется, — уверяет Горелкина. — Что касается нижнего бьефа так называемого — состав воды будет формироваться в результате сброса сточных вод, которые образуются в результате деятельности данного объекта. И обязательно предусмотрено ещё в плане строительства использование различных мероприятий, в том числе очистных сооружений. И именно эти очистные сооружения выбираются таким образом, чтобы те нормативы, которые предусмотрены и которые обосновываются относительно исходного состава воды в реке, не изменения, не ухудшения свойств, состава, качества воды не вызывали. Поэтому нижний бьеф также не будет иметь каких-то колоссальных изменений по качеству воды».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что решение о достройке Крапивинской ГЭС в Кузбассе будет приниматься после общественных слушаний, которые пройдут в феврале.

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