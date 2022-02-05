Луганск, , 09:10 — REGNUM ВСУ не открывали огонь по территории ЛНР в течение минувших суток, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК 5 февраля.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины (ВСУ — прим.) нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — отметил представитель ЛНР.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что подготовка ВС Украины к наступлению в Донбассе перешла в финальную фазу.

Ссылаясь на данные разведки, он отметил, что большая часть полученных Украиной из США и Великобритании ПТРК Javelin, NLAW, TOW доставлены к линии соприкосновения в Донбассе. Командование ВСУ при этом оперативно передислоцирует в зону т.н. операции объединённых сил

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