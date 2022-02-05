Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Помощник министра торговли США по контролю над экспортом Теа Кендлер заявила, что механизмы экспортного контроля позволяют США удерживать Россию от «агрессивных и опасных действий». Об этом она сказала во время своего выступления на выставке Massachusetts Export Expo 2022.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Кендлер, механизмы экспортного контроля дают гарантии, что американские технологические инновации не будут применяться во вред национальной безопасности Соединенных Штатов. В частности, речь идет о сдерживании Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

«Это означает, что нужно эффективно использовать экспортный контроль для противодействия китайской программе военно-гражданской интеграции, а также удерживания России от агрессивных и опасных действий», — подчеркнула помощник министра торговли США.

При этом она подчеркнула, что разные «Недобросовестные субъекты», которые лишены доступа к американским технологиям, пытаются заполучить их различными незаконными методами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США ввели санкции против России в 2014 году и с тех пор постоянно их ужесточали. Санкции, в частности, касаются и запрета на экспорт в Россию различных американских технологий.