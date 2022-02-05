Вашингтон, 5 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Помощник министра торговли США по контролю над экспортом Теа Кендлер заявила, что механизмы экспортного контроля позволяют США удерживать Россию от «агрессивных и опасных действий». Об этом она сказала во время своего выступления на выставке Massachusetts Export Expo 2022.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По словам Кендлер, механизмы экспортного контроля дают гарантии, что американские технологические инновации не будут применяться во вред национальной безопасности Соединенных Штатов. В частности, речь идет о сдерживании Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

«Это означает, что нужно эффективно использовать экспортный контроль для противодействия китайской программе военно-гражданской интеграции, а также удерживания России от агрессивных и опасных действий», — подчеркнула помощник министра торговли США.

При этом она подчеркнула, что разные «недобросовестные субъекты», которые лишены доступа к американским технологиям, пытаются заполучить их различными незаконными методами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США ввели санкции против России в 2014 году и с тех пор постоянно их ужесточали. Санкции, в частности, касаются и запрета на экспорт в Россию различных американских технологий.