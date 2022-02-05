Лондон, , 08:55 — REGNUM Римское кладбище с несколькими десятками обезглавленных скелетов нашли археологи в английском графстве Саффолк. Об этом 4 февраля сообщает BBC.

Древнее захоронение © ИА REGNUM

Захоронение времён Древнего Рима было найдено случайно, при строительстве дома в городе Грейт-Уэлнетэм. Кладбище датируется IV веком нашей эры. Всего было обнаружено 52 могилы, в которых археологи нашли останки мужчин, женщин и детей. Исследователей удивил тот факт, что из 52 двух могил нормальные захоронения были обнаружены только в 17, в остальных черепа были уложены либо рядом с телом, либо захоронены отдельно.

Обычно такого рода захоронения, если попадаются на кладбищах, то составляют скорее исключение, чем правило. Поэтому саффолкское захоронение — это уникальный случай в археологии. Уверенно объяснить загадочную находку археологи пока не в состоянии. Выдвинуто несколько версий, в том числе и о том, что на кладбище могли быть захоронены язычники, либо люди другой культуры, приехавшие издалека. Они принесли с собой верования и традиции, не свойственные местным людям.

В настоящее время археологи тщательно исследуют найденные скелеты. По предварительным данным, на кладбище захоронены люди средних лет, мужчины, женщины и дети. Среди погребённых есть совсем маленький ребенок и еще двое детей примерно 9−10 лет. Все обезглавленные хорошо питались при жизни и занимались сельским хозяйством.

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