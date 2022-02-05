Вашингтон, 5 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Новая часть серии хорроров «Крик» уже находится в разработке, заявили представители кинокомпаний Paramount Pictures и Spyglass. Об этом сообщает интернет-журнал Variety.

Цитата из к/ф «Крик». реж Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт. 2022. США «Крик»

Работают над продолжением франшизы режиссёры предыдущего фильма Мэттью-Бетиннели Олпин и Тайлер Джиллет. Сценарий к хоррору напишут Джеймс Вандербильт и Гай Басик, работавшие ранее над фильмами ужасов «Тайна убийства», «Зодиак» и сериалом «Касл-Рок».

Съёмки шестой части «Крика» должны стартовать летом 2022 года. Содержание сюжета и другая подробная информация о будущем фильме не раскрываются.

Первый фильм серии «Крик» вышел в прокат в 1996 году. При бюджете в $14 млрд хоррор собрал в мировом прокате более $173 млн.

Премьера пятого фильма франшизы «Крик» состоялась 13 января 2022 года. За неполные три недели проката фильм ужасов собрал в мировом прокате более $107 млн при бюджете в $24 млн.